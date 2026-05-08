Ланс — Нант. Прямая трансляция
Тренер «Пари НН» Гаранин поделился ожиданиями от игры с ЦСКА

Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин высказался перед матчем 29-го тура Мир Российской Премьер Лиги с московским ЦСКА. Встреча пройдёт в понедельник, 11 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
– Как идёт подготовка к матчу с ЦСКА? Как заряжаете команду на важнейшую игру?
– На самом деле, заряжать не надо никого. Поверьте, ребята понимают важность игры. Безусловно, психология имеет огромное значение, когда идёт череда неудач у какой‑нибудь команды, это может влиять. Но и по общению, и по работе на тренировках видно, как ребята хотят исправить эту ситуацию. Да, она очень тяжёлая, но не безнадёжная. И у нас есть шанс.

– В матче с ЦСКА команда будет отталкиваться от себя или соперника?
– Мы не знаем, как армейцы будут готовиться, как может с командой сыграть поражение от «Спартака» в кубковом матче. Может быть, оно их разозлит настолько, что они выйдут как на матч жизни. А, может быть, будут действительно находиться в расстроенном состоянии. Нас это не волнует.

Сейчас такой футбол, что он строится и из чего‑то своего, от игры от соперника. Без мяча мы должны выполнять наши требования, понимая, за счёт чего армейцы могут играть. Но когда у нас мяч, мы должны предлагать что‑то своё. Не считаю правильным говорить, что мы будем играть только от соперника. Матч ещё и достаточно статусный, потому что играешь с полуфиналистом Кубка, с командой, которая выигрывала чемпионаты страны. Но их не боимся. Вижу по настрою ребят, что какой‑то неуверенности в их действиях нет. Но всё нужно доказывать на поле, — приводит слова Гаранина официальный сайт «Пари НН».

На данный момент «Пари НН» с 22 очками занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице. ЦСКА, в активе которого 45 очков, располагается на шестой строчке.

