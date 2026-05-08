Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бруну Фернандеш — игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов

Бруну Фернандеш — игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов
Капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (TFWA). Об этом информирует пресс-служба организации на странице в социальной сети X.

Фернандеш победил в голосовании, в котором принимали участие 900 членов TFWA. Португальский полузащитник получит награду на ежегодной церемонии, которая состоится в Лондоне 19 мая.

Второе место занял Деклан Райс («Арсенал»), третье — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

