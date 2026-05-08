Хосеп Гвардиола в 13-й раз стал лучшим тренером месяца в АПЛ

Возглавляющий «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил приз лучшему тренеру английской Премьер-лиги по итогам апреля. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

В прошлом месяце «горожане» в чемпионате Англии разгромили «Челси» (3:0), одолели «Арсенал» (2:1) и «Бёрнли» (1:0), а также сыграли вничью с «Эвертоном» (3:3).

Гвардиола получил приз лучшему тренеру месяца в АПЛ в 13-й раз. На данный момент «Манчестер Сити» с 71 очком после 34 игр располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. Возглавляет турнирную таблицу лондонский «Арсенал» с 76 очками после 35 матчей.