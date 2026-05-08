Ланс — Нант. Прямая трансляция
Месси назвал главных претендентов на победу на ЧМ-2026

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о фаворитах грядущего чемпионата мира.

«Мы должны понимать, помимо нас, есть другие фавориты, которые подходят к соревнованиям в лучшей форме.

Франция снова очень сильна, у неё множество игроков очень высокого уровня. Также есть Испания и Бразилия. Несмотря на то, что последняя некоторое время не показывала свою лучшую игру, всегда является претендентом на победу. Думаю, что Португалия тоже имеет очень конкурентоспособную команду», — сказал Месси в интервью с журналистом Полло Альваресом.

Аргентина является действующим чемпионом мира.

