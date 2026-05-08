Гвардиола приблизился к Венгеру по числу наград лучшему тренеру месяца в АПЛ

Возглавляющий «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в 13-й раз получил приз лучшему тренеру месяца в английской Премьер-лиге, приблизившись по этому показателю к бывшему наставнику лондонского «Арсенала» Арсену Венгеру, у которого 15 таких наград.

Возглавляет этот список экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон — у него 27 наград, в топ-5 также вошли Дэвид Мойес из «Эвертона» (11) и Юрген Клопп, ранее работавший в «Ливерпуле» (10). Стоит отметить, что Мойес ранее в АПЛ также руководил «МЮ», «Сандердендом» и «Вест Хэм Юнайтед».

На данный момент «Манчестер Сити» с 71 очком после 34 игр располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. Возглавляет турнирную таблицу лондонский «Арсенал» с 76 очками после 35 матчей.