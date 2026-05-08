Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола приблизился к Венгеру по числу наград лучшему тренеру месяца в АПЛ

Гвардиола приблизился к Венгеру по числу наград лучшему тренеру месяца в АПЛ
Комментарии

Возглавляющий «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в 13-й раз получил приз лучшему тренеру месяца в английской Премьер-лиге, приблизившись по этому показателю к бывшему наставнику лондонского «Арсенала» Арсену Венгеру, у которого 15 таких наград.

Возглавляет этот список экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон — у него 27 наград, в топ-5 также вошли Дэвид Мойес из «Эвертона» (11) и Юрген Клопп, ранее работавший в «Ливерпуле» (10). Стоит отметить, что Мойес ранее в АПЛ также руководил «МЮ», «Сандердендом» и «Вест Хэм Юнайтед».

На данный момент «Манчестер Сити» с 71 очком после 34 игр располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. Возглавляет турнирную таблицу лондонский «Арсенал» с 76 очками после 35 матчей.

Материалы по теме
Пепа Гвардиолу напугало новое увлечение Райана Шерки. Видео
Истории
Пепа Гвардиолу напугало новое увлечение Райана Шерки. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android