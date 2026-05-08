Ланс — Нант. Прямая трансляция
Sky Sports назвал условие, при котором Моуринью готов возглавить «Реал»

Представители мадридского «Реала» встретились с окружением Жозе Моуринью в начале недели с целью активизировать переговоры о возвращении португальского специалиста в «Королевский клуб». Кроме того, состоялся прямой контакт с самим тренером. Об этом сообщает Sky Sports на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, генеральный директор «сливочных» Хосе Анхель Санчес больше всех лоббирует кандидатуру Моуринью, который готов вернуться в «Реал». Однако 63-летний специалист требует полного контроля и значительного влияния на трансферы.

Моуринью тренировал мадридскую команду с 2010 по 2013 год. За этот период «Реал» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

С сентября 2025 года Моуринью возглавляет «Бенфику».

