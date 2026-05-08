«Это что, шутка?» Дюгарри не верит, что Сафонов намеренно выбивал мяч в аут в матче ЛЧ

Чемпион мира в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри подверг сомнению версию, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал установку вратарю Матвею Сафонову выбивать мяч в аут на тот фланг, где играл нападающий «Баварии» Майкл Олисе в очном матче команд в полуфинале Лиги чемпионов (1:1). Подчёркивается, что голкипер выбил в аут семь раз из 10.

«Это что, шутка? Ни на секунду в это не верю. Он [Сафонов] целился в одну сторону, а потом… Значит, тактика великого Луиса Энрике — выбивать мяч за боковую линию! Отлично, ему нужно заняться регби! Понимаю, нужно оказывать давление на флангах, чтобы доставить проблемы сопернику, но какой в ​​этом смысл?» — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

