Ланс — Нант. Прямая трансляция
«Это что, шутка?» Дюгарри не верит, что Сафонов намеренно выбивал мяч в аут в матче ЛЧ

Чемпион мира в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри подверг сомнению версию, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал установку вратарю Матвею Сафонову выбивать мяч в аут на тот фланг, где играл нападающий «Баварии» Майкл Олисе в очном матче команд в полуфинале Лиги чемпионов (1:1). Подчёркивается, что голкипер выбил в аут семь раз из 10.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Это что, шутка? Ни на секунду в это не верю. Он [Сафонов] целился в одну сторону, а потом… Значит, тактика великого Луиса Энрике — выбивать мяч за боковую линию! Отлично, ему нужно заняться регби! Понимаю, нужно оказывать давление на флангах, чтобы доставить проблемы сопернику, но какой в ​​этом смысл?» — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Сафонов — первый в истории российский футболист, дважды вышедший в финал ЛЧ
