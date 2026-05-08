Дэвид Бекхэм назвал имя лучшего футболиста в истории

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм, являющийся совладельцем и президентом «Интер Майами» из МЛС, поделился мнением о лучшем футболисте в истории.

«Величайший футболист в истории? Это легко — Месси! Без сомнения, он лучший», — сказал Бекхэм в свежем выпуске на YouTube-канале Complex.

Аргентинский нападающий Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В составе этого клуба он становился победителем регулярного чемпионата и плей-офф МЛС, а также завоевал Кубок лиг. Срок действия трудового соглашения аргентинца с командой из Флориды рассчитан до конца 2028 года. В 12 матчах текущего клубного сезона Месси забил девять голов и отдал одну голевую передачу.