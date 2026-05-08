Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дэвид Бекхэм назвал имя лучшего футболиста в истории

Дэвид Бекхэм назвал имя лучшего футболиста в истории
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм, являющийся совладельцем и президентом «Интер Майами» из МЛС, поделился мнением о лучшем футболисте в истории.

«Величайший футболист в истории? Это легко — Месси! Без сомнения, он лучший», — сказал Бекхэм в свежем выпуске на YouTube-канале Complex.

Аргентинский нападающий Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В составе этого клуба он становился победителем регулярного чемпионата и плей-офф МЛС, а также завоевал Кубок лиг. Срок действия трудового соглашения аргентинца с командой из Флориды рассчитан до конца 2028 года. В 12 матчах текущего клубного сезона Месси забил девять голов и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
Дэвид Бекхэм прокомментировал уход Хавьера Маскерано с поста тренера «Интер Майами»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android