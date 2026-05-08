Ланс — Нант. Прямая трансляция
Морган Гиббс-Уайт из «Ноттингем Форест» признан игроком месяца в АПЛ

Полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт признан игроком месяца в английской Премьер-лиге в апреле. Об этом сообщает аккаунт АПЛ в социальной сети X.

Гиббс-Уайт трижды выходил в стартовом составе «Ноттингем Форест» в течение прошедшего месяца, сыграв с «Астон Виллой» (1:1), «Бёрнли» (4:1) и «Сандерлендом» (5:0). В этих встречах англичанин с ямайскими корнями забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Благодаря победной серии «лесники» смогли подняться из зоны вылета чемпионата Англии. На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице, в её активе 42 очка после 35 матчей.

