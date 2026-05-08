Ланс — Нант. Прямая трансляция
Тренер «Ливерпуля» Слот рассказал о состоянии травмированных Алисона и Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем 36-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» рассказал о состоянии травмированных Алисона Бекера и Мохамеда Салаха. Встреча команд пройдёт в субботу, 9 мая, начало в 14:30 мск.

«Алисон ещё не тренируется с нами, но очень близок к этому. Мо [Салах] тоже ещё не тренировался с нами, но, как и Алисон, очень близок к тому, чтобы начать упражняться», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Алисон Бекер провёл 34 матча за клуб во всех турнирах. Мохамед Салах набрал 12+10 по системе «гол+пас» в 39 встречах.

После 35 тура «Ливерпуль» с 58 очками занимает четвёртое место в таблице АПЛ. «Челси», набравший 48 очков, располагается на девятой строчке.

«Барса» — «Реал», «Ливерпуль» — «Челси» и 10 других самых интригующих матчей выходных
