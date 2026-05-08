«Зенит» видит в защитнике «Крузейро» замену на случай ухода Нино — Конур

«Зенит» проявляет интерес к 21-летнему центральному защитнику «Крузейро» Джонатану Жезусу, который рассматривается в качестве замены для Нино на случай его продажи в «Палмейрас». Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, потенциальный переход Жезуса в санкт-петербургский клуб позволит продолжить переговоры с «Палмейрасом» по трансферу Нино. На текущий момент команда из Сан-Паулу ожидает окончания чемпионата России для продвижения переговорного процесса.

В нынешнем сезоне Жезус принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

