В «Баварии» прокомментировали нынешнее состояние травмированного Дэвиса

Мюнхенская «Бавария» в соцсетях опубликовала сообщение на тему нынешнего состояния левого защитника Альфонсо Дэвиса.

«Альфонсо Дэвис получил мышечную травму задней поверхности левого бедра во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» и поэтому выбыл из строя на несколько недель.

Желаем тебе скорейшего выздоровления, Фонзи!» — сказано в сообщении мюнхенского клуба.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.