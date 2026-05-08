Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Баварии» прокомментировали нынешнее состояние травмированного Дэвиса

В «Баварии» прокомментировали нынешнее состояние травмированного Дэвиса
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» в соцсетях опубликовала сообщение на тему нынешнего состояния левого защитника Альфонсо Дэвиса.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Альфонсо Дэвис получил мышечную травму задней поверхности левого бедра во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» и поэтому выбыл из строя на несколько недель.

Желаем тебе скорейшего выздоровления, Фонзи!» — сказано в сообщении мюнхенского клуба.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
«Бавария» и «Ньюкасл» провели переговоры о трансфере Гордона за € 90 млн — Плеттенберг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android