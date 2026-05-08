Ланс — Нант. Прямая трансляция
Павлюченко: если «Спартак» не выиграет Кубок России, Карседо вряд ли останется

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказал мнение относительно будущего главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо.

«Если «Спартак» не выиграет Кубок России, Карседо вряд ли останется в команде. Если «Спартак» обыграет «Краснодар», главному тренеру дадут второй шанс и оставят на следующий сезон. Вся надежда на то, что «Спартак» завоюет трофей», – приводит слова Павлюченко Metaratings.

В Суперфинале Фонбет Кубка России «Спартак» встретится с «Краснодаром». Матч состоится 24 мая. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве.

«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера в понедельник, 5 января. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года.

