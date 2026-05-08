«Просто указание». Ротен считает, что Сафонов специально выбивал мяч в аут в игре ЛЧ

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен полагает, что вратарь парижской команды Матвей Сафонов действительно мог выбивать мяч в аут в игре полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1) по указанию тренерского штаба.

«[Сафонов много раз выбивал мяч за пределы поля] по сравнению с другими матчами, где «ПСЖ» всегда разыгрывает накоротке. На этот раз [выбивать мяч] была просьба Луиса Энрике. Может показаться удивительным решение вынести мяч и отдать его сопернику. Но когда мяч выходит за пределы поля пять, шесть, семь раз, считаю, что это не проблема с игрой ногами, это просто указание», — приводит слова Ротена RMC Sport.

