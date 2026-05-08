Арне Слот высказался перед матчем «Ливерпуля» и «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался перед матчем 36-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Встреча команд пройдёт в субботу, 9 мая, начало в 14:30 мск.

«Если информация верна, несколько игроков, которых им очень не хватало, вернулись в строй. Так что, вероятно, их команда будет сильнее, чем на прошлой неделе – если футболисты, о возвращении которых говорят, действительно сыграют. Это будет иметь огромное значение для них, как и для любой другой команды. Отсутствие лучших футболистов никогда не способствует достижению результатов. Но это всегда сложная игра для обеих команд, потому что на обеих сторонах поля исполнители высокого уровня. Поэтому сейчас, думаю, не так уж важно, сколько вы проиграли или сколько выиграли. Это игра между игроками высокого класса, давайте понадеемся, что у нас будет хорошая командная игра, потому что это обычно помогает отдельным футболистам стать ещё лучше.

Можно ли предсказать, чего ожидать от «Челси» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Калума Макфарлейна? Да, безусловно, потому что у всех тренеров своё представление о футболе. Имею в виду, что у нас было три матча в этом сезоне, думаю, нынешний тренер немного ближе к тому, что обычно делал [Энцо] Мареска. У него очень чёткая игровая схема, поэтому совершенно ясно, чего ожидать. Обычно они играют по схеме «три в штрафной». Немного зависит от того, каких игроков они используют, как они заполняют пространство. У них была чёткая игровая структура при [Лиаме] Росеньоре, но она также есть и при этом тренере», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

После 35-го тура «Ливерпуль» с 58 очками занимает четвёртое место в таблице АПЛ. «Челси», набравший 48 очков, располагается на девятой строчке.