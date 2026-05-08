Ланс — Нант. Прямая трансляция
«Бавария» хочет усилиться хавбеком сборной Бельгии Де Кетеларе — Тавольери

Мюнхенская «Бавария» планирует подписать полузащитника «Аталанты» и сборной Бельгии Шарля Де Кетеларе. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на странице в социальной сети X.

По данным источника, руководство мюнхенского клуба всерьёз рассматривает возможность трансфера бельгийского хавбека. Отмечается, что согласование с игроком условий сотрудничества не станет проблемой. В ближайшие недели клубы обсудят возможную сделку.

В 39 матчах текущего клубного сезона Де Кетеларе забил пять голов и отдал семь голевых передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

