Джейдон Санчо сыграет в третьем еврокубковом финале за три года

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, который на правах аренды выступает за «Астон Виллу», в составе команды из Бирмингема вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с немецким «Фрайбургом» 20 мая. Это третий еврокубковый финал для хавбека за три года. Что примечательно, каждый из этих финалов он встречал в разных командах.

В сезоне-2023/2024 Санчо в составе дортмундской «Боруссии» проиграл в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» (0:2). Через год футболист в составе «Челси» выиграл Лигу конференций, переиграв в решающем матче «Бетис» (4:1).

В 37 матчах текущего клубного сезона Санчо забил один гол и отдал три голевые передачи.