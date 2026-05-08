Ланс — Нант. Прямая трансляция
Тренер «Факела» Василенко высказался о выходе клуба из Воронежа в РПЛ

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился эмоциями от выхода воронежской команды в Мир РПЛ.

— Выхода «Факела» в РПЛ ждал весь город. Знаете, для меня это большая честь. Да, у нас получилась скомканная весна. Но для меня важно было, чтобы мы вышли напрямую.

– Для вас что более ценно — просто выйти в РПЛ или выйти с первого места?
– Выйти с первого места. Для меня это принципиально, — приводит слова Василенко «Матч ТВ».

В пятницу, 8 мая, «Факел» в домашнем матче 33‑го тура Лиги Pari сыграл вничью со «СКА‑Хабаровск» (0:0). Воронежский клуб обеспечил себе прямой выход в Мир РПЛ.

