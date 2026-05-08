Ланс — Нант. Прямая трансляция
«Родина» впервые в истории клуба вышла в РПЛ

«Родина» впервые в истории клуба вышла в РПЛ
Комментарии

«Родина» обыграла «Челябинск» (2:0) в матче 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. Таким образом, московская команда обеспечила себе участие в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

Россия — Лига Pari . 33-й тур
08 мая 2026, пятница. 20:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Челябинск
Челябинск
1:0 Тимошенко – 25'     2:0 Гарибян – 88'    
Удаления: Гарибян – 90+4' / Кочиев – 90+4'

Напомним, ранее «Родина» никогда не выступала в высшем дивизионе чемпионата России. В сезоне-2022/2023 команда проиграла «Пари НН» в стыковых матчах с общим счётом 2:3.

Ранее воронежский «Факел» также вышел в РПЛ, сыграв вничью со «СКА-Хабаровск» (0:0).

«Родина» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 65 очков в 33 матчах. На второй строчке располагается «Факел», у которого также 65 очков. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (52).

«Родина» заранее выбралась в РПЛ! Прямые путёвки разыграны! LIVE
«Родина» заранее выбралась в РПЛ! Прямые путёвки разыграны! LIVE
