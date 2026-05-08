Месси назвал трёх экс-игроков «Реала», с которыми обменялся бы футболками

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси выразил сожаление, что не обменялся футболками с некоторыми одноклубниками. Также аргентинский форвард назвал игроков соперника, с которыми хотел бы произвести данный обмен.

«Я очень сожалею, что не обменялся футболками со многими товарищами по команде, такими как Роналдиньо, Хави, Иньеста. А ещё с такими соперниками, как Роберто Карлос, Дэвид Бекхэм и Роналдо Назарио. Я бы с удовольствием попросил у них футболки в своё время», — сказал Месси в интервью с журналистом Полло Альваресом.

Отметим, защитник Роберто Карлос, полузащитник Дэвид Бекхэм и нападающий Роналдо Назарио играли за мадридский «Реал».

