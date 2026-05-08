«И кто выиграл?» Пике спросил у Касильяса о победителе в драке Вальверде и Тчуамени

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс на своей странице в социальной сети X отметил, что во время одного из мероприятий Ла Лиги у него спросили мнение о наиболее подходящем тренере для «сливочных», на что экс-голкипер ответил: «Хаби Алонсо».

В комментарии к публикации зашёл бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике и задал вопрос: «И кто, по-твоему, выиграл драку?»

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки «Реала» произошёл словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.

