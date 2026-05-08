Ланс — Нант. Прямая трансляция
«Это нормально, порой такое случается». Гуллит — о драке Тчуамени и Вальверде

«Это нормально, порой такое случается». Гуллит — о драке Тчуамени и Вальверде
Экс-полузащитник «Милана», «Челси» и сборной Нидерландов Руд Гуллит полагает, что французский полузащитник Орельен Тчуамени вряд ли покинет «Реал» из-за драки с одноклубником Федерико Вальверде.

«В драке нет ничего необычного. Перестаньте. Во времена моей игровой карьеры каждую неделю что-то происходило. Меня этот эпизод не беспокоит — это нормально, порой такое случается. Иногда тебе просто нужно как-то выразить своё разочарование.

В команде никто никого любить не обязан. Ты можешь кого-то недолюбливать, но всё равно должен проявлять уважение, ведь это актив клуба. Однако конфликты будут всегда. Так должно быть. Футбола без конфликтов не существует.

«Реал» — самый большой клуб мира. Никто не может отказать этому клубу. Никто. Просто невозможно сказать: «Нет, спасибо». Поэтому уйти из «Реала» можно лишь в том случае, если руководство скажет, что покупает кого-то нового и вам больше не по пути. Но невозможно уйти оттуда просто потому, что захотел перейти куда-то ещё. Так не бывает», — приводит слова Гуллита Mirror.

