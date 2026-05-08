Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Родина — Челябинск, результат матча 8 мая 2026, счет 2:0, 33-й тур Первой лиги 2025/2026

«Родина» обыграла «Челябинск» в матче 33-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в рамках которого встречались московская «Родина» и «Челябинск». Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Михаил Плиско. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Россия — Лига Pari . 33-й тур
08 мая 2026, пятница. 20:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Челябинск
Челябинск
1:0 Тимошенко – 25'     2:0 Гарибян – 88'    
Удаления: Гарибян – 90+4' / Кочиев – 90+4'

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Иван Тимошенко в середине первого тайма на 25-й минуте. В конце встречи на 88-й минуте форвард Артур Гарибян забил второй гол столичного клуба. В конце игры по итогам массовой стычки Артур Гарибян и защитник «Челябинска» Хетаг Кочиев были удалены с поля.

Благодаря этому результату «Родина» обеспечил себе участие в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 65 очков в 33 матчах. На второй строчке располагается «Факел», у которого также 65 очков. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (52). «Челябинск» (43) идёт на девятом месте.

