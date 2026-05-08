«Урал» и «Ротор» сыграют в переходных матчах за право участвовать в РПЛ сезона-2026/2027

«Урал» и «Ротор» примут участие в «VK Видео» переходных матчах за право выступать в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027. Указанные встречи состоятся 20 и 23 мая. Первыми дома сыграют команды из Лиги Pari.

На текущий момент в зоне стыковых матчей РПЛ находятся «Оренбург» с 26 очками и махачкалинское «Динамо» с 24 очками.

Напрямую в чемпионат России из Первой лиги вышли воронежский «Факел» и московская «Родина».

За два тура до завершения Первой лиги «Урал» набрал 58 очков и занимает третье место. «Ротор» заработал 53 очка и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме Объявлены клубы, которые получили лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2026/2027

Самые титулованные футбольные клубы России: