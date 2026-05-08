Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Матч «Родина» — «Челябинск» закончился массовой стычкой, игрока хватали за горло

Матч «Родина» — «Челябинск» закончился массовой стычкой, игрока хватали за горло
Матч 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в рамках которого московская «Родина» победила «Челябинск» со счётом 2:0, закончился массовой стычкой.

Россия — Лига Pari . 33-й тур
08 мая 2026, пятница. 20:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Челябинск
Челябинск
1:0 Тимошенко – 25'     2:0 Гарибян – 88'    
Удаления: Гарибян – 90+4' / Кочиев – 90+4'

Потасовка началась после того, как нападающий хозяев поля Артур Гарибян оттолкнул защитника гостей Руслана Байтукова, когда тот вводил мяч в игру. По итогам стыки красные карточки получили Артур Гарибян и защитник «Челябинска» Хетаг Кочиев.

По итогам матча «Родина» обеспечила себе участие в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 65 очков в 33 матчах. «Челябинск» (43) располагается на девятой строчке.

