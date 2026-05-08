Матч «Родина» — «Челябинск» закончился массовой стычкой, игрока хватали за горло

Матч 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в рамках которого московская «Родина» победила «Челябинск» со счётом 2:0, закончился массовой стычкой.

Потасовка началась после того, как нападающий хозяев поля Артур Гарибян оттолкнул защитника гостей Руслана Байтукова, когда тот вводил мяч в игру. По итогам стыки красные карточки получили Артур Гарибян и защитник «Челябинска» Хетаг Кочиев.

По итогам матча «Родина» обеспечила себе участие в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 65 очков в 33 матчах. «Челябинск» (43) располагается на девятой строчке.