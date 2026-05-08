Пять московских клубов примут участие в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги

Московская «Родина» со счётом 2:0 переиграла «Челябинск» в матче 33-го тура Pari Первой лиги и досрочно вышла в Российскую Премьер-Лигу. Таким образом, в следующем розыгрыше высшего дивизиона чемпионата России примут участие пять столичных клубов.

На данный момент «Родина» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. В заключительном туре команда 16 мая на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».

«Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ с 50 очками. «Спартак» с 48 очками находится на четвёртом месте, ЦСКА с 45 очками занимает шестое место, «Динамо» с 39 очками располагается на восьмой строчке.