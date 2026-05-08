Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Пять московских клубов примут участие в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги

Московская «Родина» со счётом 2:0 переиграла «Челябинск» в матче 33-го тура Pari Первой лиги и досрочно вышла в Российскую Премьер-Лигу. Таким образом, в следующем розыгрыше высшего дивизиона чемпионата России примут участие пять столичных клубов.

Россия — Лига Pari . 33-й тур
08 мая 2026, пятница. 20:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Челябинск
Челябинск
1:0 Тимошенко – 25'     2:0 Гарибян – 88'    
Удаления: Гарибян – 90+4' / Кочиев – 90+4'

На данный момент «Родина» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. В заключительном туре команда 16 мая на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».

«Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ с 50 очками. «Спартак» с 48 очками находится на четвёртом месте, ЦСКА с 45 очками занимает шестое место, «Динамо» с 39 очками располагается на восьмой строчке.

