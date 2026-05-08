«Аль-Хиляль» выиграл Кубок Короля Саудовской Аравии, обыграв в финале «Аль-Холуд»

Завершён финальный матч Кубка Короля Саудовской Аравии, в котором играли «Аль-Холуд» и «Аль-Хиляль». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержал «Аль-Хиляль». Встреча состоялась на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда). В качестве главного арбитра выступил Ян Зайдель (Хеннигсдорф, Германия).

Рамиро Энрике открыл счёт в этой игре на четвёртой минуте и вывел «Аль-Холуд» вперёд. Нассер Аль-Давсари на 42-й минуте сравнял счёт, а победный гол на 45+2-й минуте забил Тео Эрнандес.

На пути в финал «Аль-Хиляль» переиграл «Аль-Адалу» (1:0), «Аль-Охдуд» (1:0), «Аль-Фатех» (4:1) и «Аль-Ахли» — 1:1 (4:2 пен.).