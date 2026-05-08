Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 8 мая

В пятницу, 8 мая, состоялись три матча в рамках 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 8 мая:

«Чайка» — «Черноморец» – 0:2;

«Факел» – СКА-Хабаровск – 0:0;

«Родина» – «Челябинск» – 2:0.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Родина». В активе московской команды 65 набранных очков в 35 матчах. На второй строчке располагается воронежский «Факел», у которого также 65 очков. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (52). В зоне вылета располагаются «УФа» (31), «Чайка» (22) и «Сокол» (22).