«Драки не было!» Жена Вальверде отреагировала на информацию о стычке мужа с Тчуамени

Мина Бонино — жена полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде, отреагировала на негативный комментарий в социальных сетях, возникший на фоне новостей о драке её мужа с одноклубником Орельеном Тчуамени. Ранее Бонино выложила фотографию с Вальверде в кепке. Сообщалось, что в результате потасовки с Тчуамени капитан «Реала» получил рассечение головы.

«Я устала от этих людей. Устала от того, что люди говорят совершенно безнаказанно. Что ещё должно произойти? Какие доказательства им нужны? Всё дело в том, у кого больше эго! Не всё в жизни бесплатно.

И я делаю это достоянием общественности, потому что пыталась уладить это в частном порядке, но люди двуличны. Они ведут себя со мной мило, а потом распространяют всякую чушь, даже говорят, что я продаю свою фотографии. Разговоры, клевета и очернение людей имеют последствия.

И не забывайте: мужчина — не настоящий мужчина, если он нападает на жену футболиста на шестом месяце беременности, просто чтобы выплеснуть свою личную ненависть. Я измотана. Должна беспокоиться о здоровье своего ребёнка, с которым уже были серьёзные проблемы три года назад, а вместо этого какой-то парень постоянно критикует меня без всякой причины. Хватит. Должен быть предел.

Феде Вальверде ударился головой, на нём кепка. Там есть порез, который не виден из-за кепки, это не результат удара, потому что драки не было! Все уже об этом сказали. Во что ещё вы хотите верить? Хотите увидеть кровь? Здесь вы её не увидите.

Это мой аккаунт, моя семья, абсолютно не обязана ничего говорить или уточнять, потому что это не моя обязанность. Оставьте меня в покое», — написала Бонино в своём аккаунте в социальной сети.

