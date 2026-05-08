Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Солтмурад Бакаев поделился эмоциями от первого в истории «Родины» выхода в РПЛ

Солтмурад Бакаев поделился эмоциями от первого в истории «Родины» выхода в РПЛ
Комментарии

Нападающий московской «Родины» Солтмурад Бакаев поделился эмоциями после выхода его команды в Российскую Премьер-Лигу по окончании матча «Челябинском» (2:0) в матче 33-го тура Лиги Pari.

Россия — Лига Pari . 33-й тур
08 мая 2026, пятница. 20:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Челябинск
Челябинск
1:0 Тимошенко – 25'     2:0 Гарибян – 88'    
Удаления: Гарибян – 90+4' / Кочиев – 90+4'

«Эмоции потрясающие! Но сезон не закончен. Мы идём за первым местом», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее «Родина» никогда не выступала в высшем дивизионе чемпионата России. В сезоне-2022/2023 команда проиграла «Пари НН» в стыковых матчах с общим счётом 2:3.

«Родина» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 65 очков в 33 матчах. На второй строчке располагается «Факел», у которого также 65 очков. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (52).

Материалы по теме
Исторический выход «Родины» в РПЛ! Но закончилось всё потасовкой с двумя удалениями. Видео
Видео
Исторический выход «Родины» в РПЛ! Но закончилось всё потасовкой с двумя удалениями. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android