Солтмурад Бакаев поделился эмоциями от первого в истории «Родины» выхода в РПЛ

Нападающий московской «Родины» Солтмурад Бакаев поделился эмоциями после выхода его команды в Российскую Премьер-Лигу по окончании матча «Челябинском» (2:0) в матче 33-го тура Лиги Pari.

«Эмоции потрясающие! Но сезон не закончен. Мы идём за первым местом», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее «Родина» никогда не выступала в высшем дивизионе чемпионата России. В сезоне-2022/2023 команда проиграла «Пари НН» в стыковых матчах с общим счётом 2:3.

«Родина» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 65 очков в 33 матчах. На второй строчке располагается «Факел», у которого также 65 очков. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (52).