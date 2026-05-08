Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главный тренер «Родины» Диас прокомментировал выход команды в РПЛ

Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас прокомментировал выход команды в Российскую Премьер-Лигу после победы над «Челябинском» (2:0) в матче 33-го тура Лиги Pari.

Россия — Лига Pari . 33-й тур
08 мая 2026, пятница. 20:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Челябинск
Челябинск
1:0 Тимошенко – 25'     2:0 Гарибян – 88'    
Удаления: Гарибян – 90+4' / Кочиев – 90+4'

«Мы вышли в РПЛ, про футбол точно говорить не будем. Как будем отмечать? Что-нибудь придумаем, понятно, что без алкоголя, может, одно пиво, но сегодня день, чтобы наслаждаться.

Очень сложно описать, что чувствую, очень много эмоций, далеко от семьи, тяжело описать, что происходит внутри. Единственное — хочу обнять свою семью, жену, детей, дядю, тетю, они намучились, заслужили эту победу, я счастлив. Давайте посмотрим, какая на уровень РПЛ», — передаёт слова Диаса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее «Родина» никогда не выступала в высшем дивизионе чемпионата России. В сезоне-2022/2023 команда проиграла «Пари НН» в стыковых матчах с общим счётом 2:3.

«Родина» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 65 очков в 33 матчах. На второй строчке располагается «Факел», у которого также 65 очков. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (52).

