«Боруссия» Дортмунд победила «Айнтрахт» и обеспечила второе место в Бундеслиге

Завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступил Патрик Иттрих. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В начале встречи счёт открыл полузащитник гостей Джан Узун. В конце первого тайма форвард хозяев Серу Гирасси восстановил равновесие. На 45+1-й минуте защитник Нико Шлоттербек вывел «Боруссию» вперёд. На 72-й минуте нападающий Самуэле Инасио укрепил преимущество «шмелей». В концовке матча форвард Жонатан Буркардт сократил отставание «Айнтрахта».

После 33 матчей «Боруссия» с 70 очками занимает второе место. На третьей строчке располагается «РБ Лейпциг» с 62 очками в 32 встречах. Чемпионат завершится в 34-м туре.

В минувшем туре «Боруссия» уступила «Боруссии» Мёнхенгладбах со счётом 0:1. «Айнтрахт» проиграл «Гамбургу» со счётом 1:2. В следующем туре команда Нико Ковача встретится с «Вердером» (16 мая). Подопечные Альберта Риеры проведут матч со «Штутгартом» (16 мая).

