Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Боруссия Дортмунд — Айнтрахт, результат матча 8 мая 2026, счет 3:2, 33-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Боруссия» Дортмунд победила «Айнтрахт» и обеспечила второе место в Бундеслиге
Комментарии

Завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступил Патрик Иттрих. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Германия — Бундеслига . 33-й тур
08 мая 2026, пятница. 21:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Узун – 2'     1:1 Гирасси – 42'     2:1 Шлоттербек – 45+1'     3:1 Инасио – 72'     3:2 Буркардт – 87'    

В начале встречи счёт открыл полузащитник гостей Джан Узун. В конце первого тайма форвард хозяев Серу Гирасси восстановил равновесие. На 45+1-й минуте защитник Нико Шлоттербек вывел «Боруссию» вперёд. На 72-й минуте нападающий Самуэле Инасио укрепил преимущество «шмелей». В концовке матча форвард Жонатан Буркардт сократил отставание «Айнтрахта».

После 33 матчей «Боруссия» с 70 очками занимает второе место. На третьей строчке располагается «РБ Лейпциг» с 62 очками в 32 встречах. Чемпионат завершится в 34-м туре.

В минувшем туре «Боруссия» уступила «Боруссии» Мёнхенгладбах со счётом 0:1. «Айнтрахт» проиграл «Гамбургу» со счётом 1:2. В следующем туре команда Нико Ковача встретится с «Вердером» (16 мая). Подопечные Альберта Риеры проведут матч со «Штутгартом» (16 мая).

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Пятикратный чемпион Германии Никлас Зюле завершил карьеру в 30 лет

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android