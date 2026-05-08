Кэррик: Фернандеш в полной мере заслужил награду лучшему игроку года в Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о признании полузащитника и капитана команды Бруну Фернандеша игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA).

«Это просто замечательно, очень рад за Бруну, считаю, что он полностью заслужил этот приз. Думаю, эту награду, присуждаемую на основе столь длительного периода времени, полностью заслуживает тот, кто её получает. Думаю, что Бруну просто фантастически играл и влиял на команду в нынешнем сезоне, в том числе и с момента моего прибытия в клуб. Поэтому Бруну в полной мере заслужил награду, он один из нас», — приводит слова Кэррика Sky Sports.