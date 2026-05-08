Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Родины» Зинин поделился эмоциями от выхода команды в РПЛ

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался о досрочном выходе команды в Российскую Премьер-Лигу. Москвичи оформили выход в высший дивизион, победив со счётом 2:0 «Челябинск» в 33-м туре Pari Первой лиги.

Россия — Лига Pari . 33-й тур
08 мая 2026, пятница. 20:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Челябинск
Челябинск
1:0 Тимошенко – 25'     2:0 Гарибян – 88'    
Удаления: Гарибян – 90+4' / Кочиев – 90+4'

«У меня радость за весь наш коллектив — за ребят, за жён, за детей, за весь персонал, за Ломакина, вот это ощущаю. У меня была прям такая уверенность большая, я даже поймал себя на мысли, вчера вечером приехал к команде, в гостинице они были. Думаю, нужно ли что-то подкорректировать или нет, я просто их увидел, ощутил абсолютную уверенность, что мы победим», — передаёт слова Зинина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Родина» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. В заключительном туре команда 16 мая на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».

