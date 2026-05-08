Спортдиректор «Родины» Зинин рассказал, где команда планирует играть домашние матчи РПЛ

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин после выхода клуба в Российскую Премьер-Лигу ответил на вопрос, где команда собирается проводить домашние матчи в следующем сезоне. В нынешнем розыгрыше Первой лиги московский клуб базировался на стадионе «Арена Химки» в Химках.

— Известно, где будете играть?
— В данный момент мы думаем о том, что это будет «Арена Химки». Так же, как и сейчас, ничего не будем менять. Мы тренируемся на искусственном поле — на искусственном поле будем играть, — передаёт слова Зинина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее «Родина» никогда не выступала в высшем дивизионе чемпионата России. В сезоне-2022/2023 команда проиграла «Пари НН» в стыковых матчах с общим счётом 2:3.

«Родина» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 65 очков в 33 матчах. На второй строчке располагается «Факел», у которого также 65 очков. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (52).

