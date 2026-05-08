«Ланс» победил «Нант» и приблизился к «ПСЖ» в таблице Лиги 1

Завершился матч 33-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Ланс» и «Нант». Игра проходила на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. В качестве главного арбитра выступил Матьё Вернис. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 79-й минуте единственный мяч в игре забил полузащитник хозяев Мезиан Соареш.

После 32 матчей чемпионата Франции «Ланс» набрал 67 очков и занимает второе место. Возглавляет таблицу «ПСЖ», заработавший 70 очков в 31 туре. «Нант» с 23 очками располагается на 17-й строчке.

Самые большие стадионы мира: