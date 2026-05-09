Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой оценил пост о его возможном уходе из клуба

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на слухи о возможном переходе в один из московских клубов. Игрок оценил пост своего фанатского аккаунта в соцсетях, в котором говорится о его преданности «Зениту».

«Хочется сказать пару слов касаемо слухов, которые ходят вокруг Андрея Мостового.

Мост не похож на того человека, который будет нарушать дисциплину, режим и вести себя неподобающим образом. Андрей не такой человек просто по характеру. Мост всегда отличался своим трудолюбием, верностью клубу, добротой, отношением к делу, терпением. Когда у него может что-то не получаться, он не будет винить других. Да, он может обижаться, это нормально для игрока его уровня и ситуации, в которой он находится. Есть примеры Соболева, Глушенкова, Дениса Адамова, которые тоже были в такой ситуации. Андрей будет выкладываться на 110% на занятиях, работать, ждать своего момента и достигать своих целей. Так уже было и не раз. Были времена, когда Андрей сидел три-четыре игры, но молча, терпеливо работал вне тренировок и, когда получал игровое время, пользовался им. У него всегда вагон мотивации и не будет он юлить, а наоборот, будет работать больше, чем другие. Кто бы мог подумать в 2020 году, что Андрей ещё будет в клубе через шесть лет и через 45 игр может войти в клуб легенд команды? Что станет игроком сезона? Что его фамилию вираж будет скандировать намного громче остальных? Что Мостовой по прежнему не будет сдаваться? Он мог уходить ещё в 2021-м или 2022-м году, но он не

сдался и остался, выигрывая конкуренцию, забивая ключевые голы и являясь важным игроком команды. Характер у Мостового железный. У многих есть, чему у него поучиться.

Андрей не раз доказывал свою состоятельность и мастерство в самом конкурентном клубе страны, он снова будет забивать. А самое главное, Мостовой ещё может стать звездой и лицом петербуржского клуба. Рановато вы его списываете со счетов», – сообщает фанатский аккаунт игрока в соцсетях.

Андрей Мостовой выступает в составе «Зенита» с февраля 2019 года (с перерывом на сезон-2019/2020, который он провёл на правах аренды в «Сочи»). В текущем сезоне у форварда семь голов и три результативные передачи в 31 матче за сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.