«Пусть это будет всерьёз и надолго». Казанский — о выходе «Родины» в РПЛ

Ведущий и комментатор Денис Казанский отреагировал на досрочный выход «Родины» в Российскую Премьер-Лигу.

«Родина!!! Добро пожаловать.

Очень рад, что одним частным клубом в элите становится больше. Это единственно правильный путь игры.

Без ожидания голосований по бюджету и зависимости от воли региона.

К тому же со своей интересной школой и приличной посещаемостью в традиционно пустых Химках. Пусть это будет всерьёз и надолго», — написал Казанский в телеграм-канале.

На данный момент «Родина» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. В заключительном туре команда 16 мая на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».