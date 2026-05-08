«Халл Сити» и «Миллуолл» не забили голов в первой игре 1/2 финала плей-офф за выход в АПЛ

Окончен первый полуфинальный матч плей-офф Чемпионшипа за выход в английскую Премьер-лигу между «Халл Сити» и лондонским «Миллуоллом». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «МКМ» (Халл). В качестве главного арбитра выступил Гэвин Уорд (Суррей).

Ответная игра между этими командами состоится 11 мая. По итогам регулярного сезона «Халл Сити» с 73 очками занял шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, «Миллуолл» с 83 очками расположился на третьей строчке.

В другом полуфинале встретятся «Мидлсбро» и «Саутгемптон», игры между этими командами состоятся 9 и 12 мая. Финал плей-офф пройдёт 23 мая.