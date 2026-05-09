Люка Шевалье может покинуть «ПСЖ» летом и заменить Алисона Бекера в «Ливерпуле» — Конур

«Ливерпуль» рассматривает вратаря «ПСЖ» Люка Шевалье в качестве замены для голкипера Алисона Бекера. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 24-летний футболист может покинуть парижскую команду.

Ранее сообщалось о потенциальном переходе Алисона в «Ювентус».

Напомним, француз перешёл в «ПСЖ» летом 2025 года. По ходу нынешнего сезона Шевалье проиграл конкуренцию российскому вратарю Матвею Сафонову. Действующее трудовое соглашение Шевалье с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме Луис Энрике объяснил поездку травмированного Шевалье на ответный матч с «Баварией» в ЛЧ

Как Сафонов стал героем ФИФА: