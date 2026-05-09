«РПЛ, соскучилась по колхозному панку?» «Факел» — о выходе команды в чемпионат России

«Факел» в телеграм-канале отреагировал на выход воронежской команды в Мир Российскую Премьер-Лигу спустя год после вылета.

«РПЛ, соскучилась по колхозному панку?» — написано в сообщении «Факела».

Фото: ФК «Факел»

Воронежские болельщики исполняют песню «Колхозный панк» группы «Сектор Газа» на домашнем стадионе.

В пятницу, 8 мая, «Факел» в домашнем матче 33‑го тура Лиги Pari сыграл вничью со «СКА‑Хабаровск» (0:0). Воронежский клуб набрал 65 очков и обеспечил себе прямой выход в Российскую Премьер-Лигу. За два тура до завершения Первой лиги «Факел» на семь очков опережает екатеринбургский «Урал» (58), идущий на третьем месте.

Материалы по теме Тренер «Факела» Василенко высказался о выходе клуба из Воронежа в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России: