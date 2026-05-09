В «Реале» связались с Моуринью и назвали виновного в драке Вальверде и Тчуамени — AS

Люди из мадридского «Реала» проинформировали Жозе Моуринью, возглавляющего «Бенфику», о нюансах драки, произошедшей между полузащитниками Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде, по итогам которой уругвайский футболист получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщает AS.

Согласно сведениям источника, информатор португальского тренера не стал оправдывать Тчуамени, но возложил большую часть вины за драку на Вальверде. Было подчёркнуто, что инцидент показал неопытность главного тренера «сливочных» Альваро Арбелоа, который не пресёк взаимные обвинения игроков на футбольном поле и не предотвратил конфликт.

Факт того, что Моуринью проинформировали о конфликте может предполагать его возможное возвращение в «Реал». В клубе считают португальского специалиста лучшим вариантом для проведения необходимых изменений в раздевалке.

