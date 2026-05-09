Футболисты махачкалинского «Динамо» поедут на матч с «Ахматом» на автобусе

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что бело-голубые будут добираться в Грозный на матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» на автобусе. Встреча пройдёт в воскресенье, 10 мая.

«У нас дорога 180 км. Мы к ним, как и они к нам, всегда ездим на автобусе. Три часа езды», – приводит слова Газизова ТАСС.

Ранее министерство транспорта РФ сообщило о приостановке работы 13 аэропортов на юге России. Из-за этой ситуации игроки и тренерский штаб московского «Динамо» вынуждены возвращаться в Москву из Краснодара, где проходил матч Кубка России, также на автобусах.

На данный момент «Динамо» Махачкала набрало 24 очка и располагается в зоне переходных матчей на 14-й строчке. «Ахмат», в активе которого 35 очков, занимает девятое место.