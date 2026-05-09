«Надеюсь, всё скоро закончится». AS рассказал о настроениях в раздевалке «Реала»

В раздевалке мадридского «Реала» существует раскол и напряжение после сезона без трофеев и конфликтов внутри команды, один из которых привёл к драке между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени. Об этом сообщает AS.

В стане «сливочных» наблюдается раскол с момента, как часть футболистов поддержали идеи экс-тренера Хаби Алонсо, а другие отвергли их и доверились нынешнему тренеру Альваро Арбелоа.

«Это очень грустно. Надеюсь, всё закончится как можно скорее. [Произошедшие конфликты] это крайне серьёзно, но случились и другие события, которые не стали достоянием общественности», — говорят внутри «Реала».

В четверг, 14 мая, «сливочные» сыграют с «Овьедо» в 36-м туре Ла Лиги на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Насчёт данного события источник, близкий к раздевалке «Реала», сказал: «На «Бернабеу» нам придётся за все это заплатить».

