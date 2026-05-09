Эдерсон Мораес хочет покинуть «Фенербахче» и чемпионат Турции — ESPN

Бразильский голкипер «Фенербахче» Эдерсон Мораес хочет покинуть свою нынешнюю команду. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, футболиста не устраивает его положение в стамбульском клубе, чемпионат Турции ему также оказался неинтересен. Вратарь рассматривает вариант с уходом из «Фенербахче» после чемпионата мира, но высокая зарплата бразильца может стать препятствием для потенциального нового клуба Эдерсона. Срок трудового соглашения Мораеса с клубом рассчитан до лета 2028 года, в год голкипер зарабатывает около € 12 млн. Ожидается, что после мирового первенства футболист примет решение о своём будущем.

В 36 матчах текущего клубного сезона Эдерсон 13 раз сыграл всухую.