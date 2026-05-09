Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Майкл Кэррик высказался о будущем Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»

Майкл Кэррик высказался о будущем Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал слухи о возможном уходе капитана и полузащитника команды Бруну Фернандеша из манкунианского клуба.

«Думаю, видно, что Бруну счастлив и показывает фантастический футбол, возможно, лучший в своей карьере, и у него были действительно выдающиеся отрезки. Он выглядит счастливым. Полагаю, теперь ему нужно на высокой ноте подойти к окончанию сезона. Конечно, у него впереди насыщенное лето. Но мы рады, что Бруну с нами. Он — важная часть нашего проекта», — приводит слова Кэррика официальный сайт «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
Бруну Фернандеш сравнялся с Криштиану Роналду по числу голевых действий за «МЮ» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android