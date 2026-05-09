Тренер «МЮ» Кэррик высказался о готовности Шешко сыграть с «Сандерлендом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик ответил, сможет ли нападающий Беньямин Шешко принять участие в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» 9 мая.

«У него проблемы с голенью, так что дальше будет видно. На данный момент он ещё не полностью вернулся в строй, но посмотрим», — приводит слова Кэррика официальный сайт «красных дьяволов».

В 32 матчах текущего клубного сезона Шешко забил 12 голов и отдал одну голевую передачу. Срок действия трудового договора футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 65млн.