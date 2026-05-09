Григорян высказался о перспективах «Родины» в РПЛ, упомянув тренера и двух игроков команды

Российский тренер Александр Григорян отреагировал на досрочный выход «Родины» в Российскую Премьер-Лигу.

«Родина» пошумит в РПЛ! Владелец клуба максимально заинтересован в развитии проекта. Испанский тренер команды очень здорово поработал и смог за весеннюю часть набрать очень много очков. С другой стороны, надо отметить, что конкуренты из «Урала» провалили весенний отрезок турнира, как и «Факел», в меньшей степени. Думаю, что «Родина» серьёзно обновит состав под РПЛ, хотя у них уже есть очень достойная пара нападающих. Иван Тимошенко хорош, Артём Максименко ещё лучше», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Родина» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. В заключительном туре команда 16 мая на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».

