Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо сообщил инсайд о возможном участии Мбаппе в грядущем «эль класико»

Фабрицио Романо сообщил инсайд о возможном участии Мбаппе в грядущем «эль класико»
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе может сыграть в грядущем «эль класико» с «Барселоной», который пройдёт в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, 8 мая Мбаппе завершил тренировку с командой и с высокой вероятностью будет готов появиться на поле в предстоящем матче с лидером Ла Лиги «Барселоной».

Ранее сообщалось, что у Мбаппе была диагностирована травма полусухожильной мышцы левой ноги. Француз был заменён на 81-й минуте матча 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (1:1) и с тех пор пропустил две встречи.

27-летний Килиан Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года. Его предыдущим клубом был французский «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне во всех турнирах Мбаппе провёл 41 встречу, в которой отметился 41 голом и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 200 млн.

Материалы по теме
Петицию с требованием выгнать Мбаппе из «Реала» подписали уже более 40 млн человек
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android