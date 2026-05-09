Фабрицио Романо сообщил инсайд о возможном участии Мбаппе в грядущем «эль класико»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе может сыграть в грядущем «эль класико» с «Барселоной», который пройдёт в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, 8 мая Мбаппе завершил тренировку с командой и с высокой вероятностью будет готов появиться на поле в предстоящем матче с лидером Ла Лиги «Барселоной».

Ранее сообщалось, что у Мбаппе была диагностирована травма полусухожильной мышцы левой ноги. Француз был заменён на 81-й минуте матча 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (1:1) и с тех пор пропустил две встречи.

27-летний Килиан Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года. Его предыдущим клубом был французский «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне во всех турнирах Мбаппе провёл 41 встречу, в которой отметился 41 голом и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 200 млн.