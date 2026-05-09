Матвей Сафонов не вошёл в «Команду сезона» с игроками Лиги 1 от EA Sports FC 26

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не вошёл в «Команду сезона» (Team Of The Season — TOTS) EA Sports FC 26 среди игроков Лиги 1, который стартовал 8 мая.

Напомним, в режиме Ultimate Team появились усиленные карточки лучших футболистов из французской Лиги 1, особенно проявивших себя в последние девять месяцев. Россиянина среди них не оказалось.

Четвёртая часть «Команды сезона» в EA Sports FC 26 будет доступна до 15 мая. После этого в игру добавят лучших игроков из Ла Лиги и других чемпионатов. Сборник из лучших игроков TOTS появится в игре 22 мая.

Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 24 матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.